Žena trpí vzácnou kožní poruchou. Po 30 letech odložila masku

Denise Chamberlainová (42) trpí od svých deseti let vzácnou kožní poruchou zvanou vitiligo. Ta se projevuje světlými skvrnami, které má po celém těle včetně obličeje. Ten si dlouhých 30 let maskovala make-upem a dalšími líčidly. S tím však nyní přestala. Tvář jí tak zdobí velká skvrna ve tvaru srdce.

U Denise se vzácná kožní porucha objevila v deseti letech. Nejprve postihla její nohy, ale následně se rozšířila po celém těle. V důsledku ztráty kožního pigmentu se jí všude začaly objevovat světlé skvrny.

Během dětství se musela vypořádat s divnými pohledy a posměškem okolí. Dodnes nemůže zapomenout na příhodu ze skokanského můstku ve veřejném bazénu. "Nějaký chlap, co stál za mnou, se mě zeptal, co je s mýma nohama špatně," přiznala. Malá Denis se tehdy rozplakala a od té doby už do bazénu nepřišla.

Její přístup k sobě samé změnila až návštěva skupinové terapie. Během sezení se totiž seznámila s malou dívkou, která trpí stejnou nemocí. "Naučila jsem se, jak se mít ráda," řekla DailyMailu.

Žena se tak ve svých 40 letech rozhodla skoncovat s líčením obličeje. Ten jí tak neustále zdobí světlá skvrna ve tvaru srdce. Posměšku ani nepříjemných otázek se však už lidé vyvarovali. "Reakce byly úžasné. Ani nemohu říct, kolik lidí za mnou přišlo," řekla nadšená žena.

Konec líčení však ulevil i její peněžence. Denis odhaduje, že během 30 let mohla za kosmetiku a další doplňky utratit okolo 3 milionů korun.

Denis se nedávno na několik dní stala fotomodelkou. Byla jednou ze stovky žen, které se nechaly vyfotit do alba Amy Herrmannové. Její fotokniha se zaměřuje na ženskou rozmanitost. "Denis dělá úžasné věci pro zvýšení povědomosti o její nemoci," řekla fotografka.