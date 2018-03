Žena týrala koně, vyhubl na kost! Veterináři: Byl na pokraji smrti

Veterináři objevili další zvíře, které týral jeho majitel. Tentokrát odebrali chovatelce z Prostějovska koně, který byl vyhublý na kost. Podle kontrolorů by při takové "péči" zemřel do několika týdnů.

Olomoucká veterinární správa provedla kontrolu u chovatelky v Hrušce na Prostějovsku v minulém týdnu. Veterináři našli lipického koně, o kterého se měla žena starat, v naprosto otřesném stavu - jak fyzickém, tak psychickém.

"Vizuálně jsou viditelné žeberní oblouky, silně vystouplý kohoutek, páteř a rovněž křídla obratlů. Kůň navíc neměl žádnou hmatatelnou vrstvu podkožního tuku, osvalení koně bylo minimální," informovala Státní veterinární správa (SVS) na svém webu.

Kromě toho, že kůň vyhubl na kost, začalo zanedbávání péče ovlivňovat i jeho zdraví. "Zhoršený výživný stav zapříčiňuje snížení obranyschopnosti organismu, a tím celkové zhoršení zdravotního stavu, zvíře je vnímavější ke všem negativním vlivům ve svém okolí," uvedli veterináři.

Kontroloři proto podali návrh na umístění týraného koně do náhradní péče. U stávající chovatelky nedostával pořádně najíst ani napít. "Další setrvání zvířete v péči tohoto chovatele, by znamenal zhoršení výživného stavu s reálnou možností úhynu," varovala SVS.

Majitelce teď za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí pokuta až do výše půl milionu korun. Tu ukládá příslušná obec, v tomto případě Prostějov. Úřad by měl rozhodnout také o odebrání koně a svěření do náhradní péče.