Žena ubodala partnera, který ji týral. U soudu dostala 6 let vězení!

Hlavní líčení s 58letou ženou skončilo o den dřív. Jasných důkazů je údajně tolik, že není pochyb o její vině. Do poslední chvíle ale zůstávalo otázkou, jak vysoký trest padne.

Žena přiznává, že svého muže bodla nožem přímo do srdce ve chvíli, když ji jako už po několikáté ponižoval a dokonce ji pomočil obličej. Zrovna krájela houby a nožem mu zasadila jednu ránu.

Muž zemřel během několika málo minut, žena odešla do vedlejšího pokoje a četla si. Bylo jí údajně divné, že její druh nepřichází. Bála se k němu znovu vejít, protože čekala, že ji zase partner bude urážet. Nakonec se prý odvážila, ale byl už mrtvý.

Vykouřila krabičku cigaret a šla se svěřit neteři. Ta ji měla údajně navrhnout, že by tělo mohly hodit do řeky. Opili se spolu a příbuzná obžalované nakonec zavolala policii. I státní zástupkyně řekla, že nejde nakonec o vraždu, ale o zabití.

Znalci i sousedé potvrdili, že žena byla příkladnou obětí domácího násilí a že psychický nátlak neustála. Soudce ji poslal na 6 let do věznice s ostrahou, ale nakonec tam možná stráví až devět let. Čin totiž udělala v podmínce. Na tři roky totiž byla před tím odsouzená za to, že už jednou svého partnera nožem zranila. Žena těsně před dnešním rozsudkem znovu zopakovala, že její partner byl velmi zlý a toho co udělala, skutečně lituje.