Žena uspokojila muže na palubě letadla! Hlavu skryla pod dekou

Policie zadržela Teresu Kohnovou a Tylera Boehma už 21. ledna, nyní se ale dvojice proti zatčení ohradila. Cestující vypověděli, že žena se za letu sklonila k partnerově rozkroku a začala ho orálně uspokojovat. Píše o tom portál Star Tribune.

Svědci podle policejní zprávy popsali, že Teresa strávila pod dekou, kterou jí Tyler přetáhl přes hlavu, pět až deset minut. Údajně byli opilí, muž se prý několikrát od letušek dožadoval piva.

Policie dvojici z letadla vyvedla na letišti Minneapolis-St. Paul, šlo o let z Las Vegas. Na základě vyšetřování si Teresa a Tyler vyslechli obvinění z několika trestných činů souvisejících se sexuálním aktem.

Žena na policii vypověděla, že šlo o vtip a hlavu pod dekou měla jen několik sekund. "Podle toho, co jsem viděla, to rozhodně žádný vtip nebyl. Podle pohybu přikrívky bylo dost jasné, o co šlo," prohlásila svědkyně Ronda. Pár se chce bránit právní cestou.