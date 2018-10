Žena předstírala vlastní únos! Z důvěřivce vylákala 3,6 milionu

S podvedeným mužem se podle policie vychytralá žena seznámila na internetové seznamce. Od listopadu roku 2015 do konce minulého roku z něj různými příběhy tahala peníze.

27letá podvodnice svou oběť přesvědčila, že potřebuje peníze na léčbu svého syna, na operaci mozku, kterou musí neprodleně podstoupit v Bratislavě, a pak dokonce předstírala, že byla unesena neznámým pachatelem. Důvěřivec, aby ji osvobodil ze spárů "zákeřného únosce", zaplatil "výkupné" 60 tisíc korun.

Žena podle policie dokonce padělala listinu o zablokování svého bankovního účtu. Chtěla tak v muži vzbudit důvěru, že mu peníze někdy vrátí. Předstírala, že má na kontě uloženo 90 tisíc korun. A zfalšovala i "důkaz", že prý má ve vazební věznici v Liberci v úschově 5 milionů za prodej nemovitosti.

Muž, nejspíše v bláznivé zamilovanosti a slepé víře, jí za dva roky dal celkem 3 560 000 kč. Daroval jí veškeré své úspory, rozprodával věci, aby pro ni získal další peníze, a dokonce si i půjčoval od svých známých a od různých společností.

Žena pak peníze utrácela na automatech, podle policie dokonce měla i založený účet u jedné sázkové společnosti. Tam utratila necelý milion korun. Aby toho nebylo málo, loni v říjnu a prosinci uzavřela obviněná u jisté finanční společnosti dvě smlouvy o poskytnutí půjčky, celkem za 70 tisíc.

Splatila však jenom šest tisíc. "Navíc úmyslně uvedla nepravdivé údaje o vedených exekucích proti její osobě a finanční společnosti tak způsobila škodu v celkové výši 68 000 kč," uvedla Dagmar Sochorová, mluvčí liberecké policie.

Podle policie žena peníze muži samozřejmě nikdy vrátit neplánovala. Je podivuhodné, že jí tohle jednání procházelo tak dlouhou dobu a že důvěřivému muži tak dlouhou dobu nepřišlo podezřelé, že mu žena z "půjček" nevrátila ani korunu.

A proč se neobrátil na policii ani po "únosu" ženy a raději domnělým únoscům zaplatil obrovské výkupné, také není jasné. Stejně tak jako jestli někdy viděl ženina syna, na jehož léčbu platil tak horentní sumy.

"Obviněná byla dokonce v uplynulých třech letech pravomocně odsouzena Okresním soudem v Liberci za trestný čin podvod a stejný soudem následně i za spáchání trestného činu zpronevěra. Komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby. Následně podanému návrhu soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vyhověl a obviněnou poslal do vazby. Nyní jí za spáchání výše uvedeného zločinu a dvou přečinů hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na osm let, a to s ohledem na výši způsobené škody," sdělila Sochorová.