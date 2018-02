Tlačenka měří neskutečných pět metrů! Víme, co všechno v ní je

Měří pět metrů a váží 50 kilogramů. Dostat obří tlačenku na náměstí bylo náročné i pro statné chlapy. "Potřebovali jsme provaz, abychom to mohli krásně unést," řekl pracovník řeznictví.

Připravit tuhle raritní tlačenku přitom nebylo nic jednoduchého. "Je to světlá tlačenka, dává se do toho vařené vepřové maso, jako je hlava, koleno,... Je tam asi 30 kilo masa," vysvětlila její tvůrkyně Ludmila Bendová.

A úměrně své velikosti se do tlačenky muselo dát i potřebné množství dalších ingrediencí."Musí se to naředit vývarem, dají se do toho kůže, aby to pěkně drželo při sobě. Patří do toho koření jako česnek, majoránka, nové koření, sůl i pepř," dodala Bendová. Jaké množství jednotlivých ingrediencí je ale potřeba do tlačenky dát, neprozradila. To je prý výrobní tajemství mistra řezníka.

Obří tlačenka se vařila dlouhých 7 hodin v padesátilitrovém kotli a už během odpoledne se na ní lidem sbíhaly sliny. Jenže všichni nadšenci si museli počkat - tlačenka se totiž krájí až na večerní masopustní zábavě a podle odhadů vyjde na 500 šťastlivců - přesně na tolik porcí se bude moci rozkrájet.