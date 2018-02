Žena zabila dívku a vyřízla jí dítě z těla! Přežilo a vidělo rozsudek

Před soudem v americké Severní Dakotě stanula žena, která brutálně zavraždila těhotnou sousedku a vyřízla jí miminko z těla. Holčička přihlížela rozsudku spolu s tatínkem, kterému byla svěřena do péče. Brooke Crewsová si odpyká doživotí bez nároku na propuštění.

Případ vraždy mladičké Savanny Greywindové otřásl americkým Fargem loni v prosinci. Dívka byla v osmém měsíci, když beze stopy zmizela. Rozběhlo se rozsáhlé pátrání, které ale skončilo tragicky, píše portál Daily Mail.

reklama

Tělo 22leté ženy obalené plastovou fólií a přivázané ke kládě našli kajakáři v řece. Savanna měla řeznou ránu v břiše, podle vyšetřovatelů vykrvácela. Miminko objevili policisté u jejích sousedů Brooke Crewsové a Williama Hoehna.

Žena nejdříve zapírala a tvrdila, že se u nich Savanna zastavila a novorozenou holčičku jim svěřila do péče. Muž ale svou přítelkyni nepodpořil a přiznal se, že ji viděl, jak uklízí krev. Policisté nařídili testy DNA, které potvrdily, že dítě je opravdu Savanny.

Crewsová stanula v pátek před soudem. Prohlásila, že se cítí vinná, pro své jednání neměla vysvětlení. Soudce ji poslal na doživotí do vězení, zamítl také možnost, že by kdy dostala milost nebo byla propuštěna dříve. Hoehn se vinen necítí, verdikt nad ním by měl padnout v březnu.

V soudní síni byl i Ashton Matheny, otec holčičky, kterou Crewsová vyřízla ze Savannina břicha. Na jeho klíně rozsudku přihlížela také malá Haisley Jo, která i přes otřesný způsob narození nemá žádné zdravotní následky.