Žena zabila pavouka a do smrti litovala. Stala se velká tragédie

Možná jsou to jen báchorky, ale jak se říká: "Na každém šprochu je pravdy trochu." Na stránce Paraweb se svěřila jedna z pisatelek s příběhem kamarádky své babičky. Ta měla dceru, která se vydala na dovolenou a stopovala. Po nějaké době jí skutečně někdo zastavil, na místo už ale nikdy nedojeli.

Čelně se totiž srazili s autem, které převáželo trubky. Ty se při nárazu uvolnily a doslova je prošpikovaly. To ráno babiččina kamarádka zabila v umyvadle velkého pavouka...

Pověry o pavoucích jsou v každé zemi jiné

Ne nadarmo se říká, že pavouci přinášejí štěstí. Dokonce to má i racionální základ. Takový pavouček v bytě totiž funguje jako přírodní insekticid. Žádné jiné zvíře vás tak jednoduše nezbaví hmyzu, který dokáže přenášet nejrůznější infekce a nemoci.

I když lidi často osminohý tvoreček děsí, v mnoha zemích věří v jeho nadpřirozené schopnosti. Například v Německu se říká, že pokud pavouka spatříte večer, přinese vám to štěstí, naopak ráno to značí starosti. Podobné je to i ve Francii, kde ráno pavouček přináší překážky, v poledne radost a k večeru naději. Ráno tak prý nebylo výjimkou, když lidé házeli pavouky do ohně. Také v Česku přináší pavouk viděný večer peníze a štěstí.

Speciální místo mezi pavouky má pavouk křivák. Ten prý štěstí přináší v kteroukoli denní dobu. Podle legend to byl totiž právě křižák, který se snažil utkat pavučiny na ranách Ježíše Krista, aby zastavil krvácení. Proto prý má na zádech kříž.