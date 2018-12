Žena zachránila dvě štěňátka. Někdo je vyhodil z jedoucího auta

Proč a kdo upřel těmto štěňatům právo na život, se už asi nedozvíme. Bezcitně je vyhodit z auta může podle řidičky, která je na poslední chvíli spatřila a zachránila, jen zlý člověk.

"Hned naproti fabrice jsem to projela a viděla jsem tyhle dva šmudly, jak tam lezou v pangejtu. A před námi jakoby zafrčelo za zatáčkou auto. Takže značky jsem si nevšimla. Byla jsem z toho úplně vyjukaná," sdělila televizi Nova zachránkyně.

Štěňata převzal psí útulek v Tachově. Podle provozovatelky jsou vyhublá. Mají vystouplou páteř, kyčle, žebra. A trpí průjmem. "Ten stav je kritický. Když jsme jim dali granule, tak na to koukali a vůbec nevěděli, co to je. Takže vůbec netuším co jim tech chovatel nebo majitel dával k jídlu," uvedla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

V psím útulku všichni věří, že se štěňátek po uzdravení někdo ujme a bude na ně hodný. Teď ale nějaký čas ještě musí zůstat v karanténě.

Přestože psí útulky v České republice mají omezenou kapacitu, jejich provozovatelé se budou snažit přijímat pejsky, kteří se stali "nevhodným" dárkem pod stromečkem. Možná by pomohla obdoba babyboxů tedy schránek pro psy umístěných přímo v útulku. Pak by se majitelé psů nemuseli nebohých zvířat zbavovat tímto bezcitným způsobem.