Ženy by měly s kamarádkami mluvit o sexu. Pomůže to i mužům

Ženské tlachání trvající kolikrát několik hodin nejednoho muže vytáčí k nepříčetnosti. Nedávná studie australských vědců však ukazuje, že by v tom měli muži své partnerky spíš podporovat. Odměnou jim za to bude kvalitní vztah se zdravou sexualitou.

Studie prokázala, že ženám prospívá, když o svém sexuálním životě mluví s kamarádkami. Pokud je kamarádky při rozhovoru o sexu podpoří nebo jim dodají odvahu, je mnohem větší pravděpodobnost, že si promluví se svým partnerem o sexu.

"Mnoho vztahů ztroskotá právě na tom, že to v posteli přestane klapat. Jestliže se ale ženám něco nelíbí, nebo by chtěly zkusit něco nového, měly by to svému partnerovi rozhodně říct. Právě otevřená komunikace může intimní život dostat na úplně jinou úroveň," vyjádřil se ke studii Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz.

Díky rozhovorům s kamarádkami se ženy dostávají k informacím a radám lidskou cestou - to znamená, že si nehledají návody na internetu nebo v knihách. Ženy si spíš chtějí neformálně popovídat s někým, kdo je jim blízký, díky čemuž jsou pak schopné bojovat se svou ostýchavostí a zbavit se zkreslených představ.

"Ženy jsou v mnohých kulturách učeny o svém sexuálním životě spíše mlčet. V řadě států jsou dívky oproti chlapcům rovněž méně informované," dodává Adam Durčák.