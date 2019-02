Ženě chodily nabídky od mužů. Zděsila se, jaký našla inzerát

Velmi nepříjemné oznámení musela přijít na služebnu do Chrudimi podat žena, když zjistila, že na internetu visí podvodný inzerát, dokonce obsahující její intimní fotografii. Na stejné služebně policisté řeší i případ další ženy, která zase nahlásila, že někdo na sociálních sítích vyvěsil její choulostivou konverzaci. Policisté znovu nabádají k opatrnosti, pokud jde o to, co na internetu sdílíte.