Ženu 18 let nikdo neviděl. Pak u její sestry našli v mrazáku mrtvolu

Tělo mrtvé ženy bylo nalezeno v mrazáku v domě v Palovci, vesnici vzdálené 100 kilometrů severně od Zábřehu. Podle policie by mohlo jít o Jasminu Dominicovou, více než 18 let pohřešovanou chorvatskou studentku.

Předtím, než Jasmina zmizela, studovala v hlavním městě Chorvatska. Tělo mrtvé ženy bylo nalezeno v domě, kde žila sestra pohřešované studentky se svým manželem a třemi dětmi. Mrtvola byla nalezená v jednom z velkých mrazáků dole ve sklepě. Kdo dal tip policii, se můžeme jen dohadovat.

Policie se domnívá, že Jasmina byla zavražděna, s verdiktem však musí počkat až na výsledek pitvy. Novináři však spekulují, že vrahem by mohla být právě sestra oběti. V sobotu navečer byla podle místních médií v obci Mala Subotica zatčena pětačtyřicetiletá žena. "Má to souvislost s vyšetřováním," potvrdil stroze mluvčí regionální policie Nenad Risak. O koho konkrétně se jedná, Risak odmítl sdělit. Nepotvrdil ani totožnost zemřelé osoby, ani příčinu smrti.

Chorvatská studentka zmizela před necelými devatenácti lety v roce 2000, tehdy jí bylo 23 let. "Než dcera zmizela, řekla mi, že pojede na dovolenou na výletní loď," sdělil otec pohřešované studentky podle webu index.hr. "Pak se mi také svěřila, že by chtěla žít v Paříži," dodal. Zajímavé na případu je, že rodina ohlásila zmizení dívky až o pět let později, přesně 16. 8. 2005.