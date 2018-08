Ženu, která týrala sousedy operou, zadržela policie. Hudba zněla dál!

I přes rozhodnutí Nejvyššího soudu Eva Nothartová pouštěla ve svém domě hlasitou hudbu, která byla slyšet až na ulici i do okolních budov. Árie z opery La Traviata se začala ozývat vždy v šest ráno a ztichla v deset večer. Po dlouhých 16 let.

V pondělí si pro Nothartovou přišli policisté, která ji zadrželi. V policejní cele teď žena čeká na rozhodnutí soudu o vzetí do vazby, jehož návrh už byl podán. Vyšetřovatel ji také obvinil z nebezpečného pronásledování.

Jenže hudba zněla Košútovou ulicí ve Štúrově dál. Podle sousedů měla majitelka "zpívajícího domu" nastaveno automatické spuštění hudby. Kdo ji tedy může vypnout a ukončit tak dlouhé utrpení desítek lidí v okolí?

Podle informací televize Markíza by takové oprávnění měl exekutor. Soud totiž na podnět města vydal už v červnu pověření na exekuci domu Evy Nothartové. To by ale mohlo být zdlouhavé, protože žena by měla právo vznést námitky.

Policie proto zvažuje rychlejší a účinnější způsob, jak hudbu vypnout. Údajně už požádala soud o povolení k domovní prohlídce, během níž by mohli přehrávač vypnout i bez majitelky domu v případě, že by ji soudce poslal do vazby.

Situaci ale mezitím vyřešila zajímavá náhoda. V ulici vypadla elektřina a zároveň přestala hrát i opera. Neozvala se ani potom, co elektrikáři poruchu odstranili. Jestli je ticho definitivní a porucha byla skutečně jen náhoda, zatím není jasné.