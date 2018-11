Ženu na Přerovsku napadl uprchlý beran! Hodinu a půl jí ubližoval

Beran utekl na konci října spolu s jednou ovcí z elektrického ohradníku v obci Drahotuše na Přerovsku. Na sousední zahradě se s nimi střetla 63letá žena, kterou rozzuřený beran napadl.

Poté, co na ni zaútočil, upadla na zem, beran ji ale nenechal na pokoji. Zhruba hodinu a půl do ženy kopal a narážel do ní hlavou. Zachránili ji až náhodní kolemjdoucí, kteří přivolali pomoc. Žena skončila s vážnějšími zraněními v nemocnici.

Na místo dorazila policie, která berana s ovcí zahnala zpět do ohrady. "Jakým způsobem se zvířata dostala z elektrického ohradníku, je v současné době předmětem dalšího šetření," uvedla mluvčí olomoucké policie Miluše Zajícová. "Zahájili jsme úkony trestního řízení," dodala. Majiteli, který je zodpovědný za útěk agresivního zvířete, hrozí obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti.