Ženu na tobogánu málem rozdrtila obézní turistka! Natrhla jí orgány

Jemma Joslynová vyrazila na první dovolenou po čtyřech letech, které strávila péčí o své dvě dcery. Děti se rozhodla vzít na all-inclusive pobyt do letoviska Faralya Mah na jihozápadě Turecka. Po příletu téměř okamžitě vyrazily do aquaparku, zbytek dovolené už Jemma strávila v nemocnici, píše portál Daily Mail.

Britská turistka s dětmi vystoupala na plošinu před tobogánem. Podle Jemmy nebyl na místě žádný pracovník hotelu ani žádné zařízení, které by hlídalo intervaly, po nichž lidé na skluzavku naskakují. "Já jsem svým dětem řekla, aby vždy počkaly deset vteřin," uvedla 32letá Britka.

Nic podobného ale zřejmě nikdo neporadil obézní ženě, která se za Jemmou tobogánem spustila. "Už jsem byla na konci skluzavky, ale viděla jsem dvě nohy, které se ke mně blíží. Věděla jsem, že není dost času, abych se srážce vyhnula," popsala Jemma.

Žena ji zřejmě vší silou srazila pozpátku do vody, ani ona už nedokázala neštěstí zabránit. "Oči se mi přetočily, chvílemi jsem upadala do bezvědomí, protože bolest byla tak silná. Bylo to hrozné. Tlumočník v nemocnici mi řekl, že jediná moje šance je náročná operace," dodala Jemma.

Britka s sebou neměla téměř žádné peníze, protože jela na all-inclusive dovolenou. Peníze na operaci (téměř 150 tisíc korun) jí naštěstí poskytl kamarád. "Pokud by se to nestalo, byla bych mrtvá a moje děti by zůstaly samy v Turecku," prohlásila Jemma.

Cestovní kancelář, se kterou rodina na dovolenou jela, podle Jemmy vůbec nepomohla. Nepokusila se údajně zajistit ani přílet jejich rodičů do Turecka. Její děti prý navíc napadla bakterie způsobující průjem a zvracení, která infikovala celý hotel. Po kanceláři Thomas Cook teď žádá odškodné.

"Náš britský tým stejně tak jako tým v resortu byl se slečnou Joslynovou po této nehodě několikrát v kontaktu. Zároveň jsme zařídili, aby její rodiče mohli do Turecka přiletět a být se svou dcerou," tvrdí cestovní kancelář. Podle Jemminy právničky se teď druhá strana seznamuje s jejich žádostí.