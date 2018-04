Sexuální peklo, strach o život: Za útoky na ženy mu hrozí 10 let!

Útočníkem má být 42letý muž z Liberecka, který podle policie na přelomu roku přepadl a okradl několik žen. "Jednu z obětí sexuálně obtěžoval, další znásilnil. Při většině útoků hrozil ženám zabitím nožem, který jim držel u těla," vysvětlila bližší okolnosti jeho počínání mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Muž už si vyslechl obvinění ze zločinů loupeže, vydírání a zvlášť závažného zločinu znásilnění. Nyní je v Německu, odkud na něj byl vydán evropský zatykač kvůli sexuálnímu deliktu.

Násilí se stupňovalo

Podle policie se muž s každým útokem choval k ženám hůř. Zatímco v prvním případě vyhrožoval seniorce s nožem v ruce a okradl ji o mobil a peníze, o dva měsíce později už došlo i na sexuální obtěžování.

Agresor měl přepadnout v lesíku u Liberecké přehrady devatenáctiletou dívku, na kterou zaútočil klackem. "Chtěl její mobilní telefon, a poté, co se ho zmocnil, začal mladou dívku osahávat na intimních místech. Utekl až poté, když začala křičet. Ještě předtím ji ale vyhrožoval smrtí, pokud věc oznámí," vysvětlila mluvčí.

A další případ (o necelý měsíc později) byl ještě horší. Asi padesátiletou ženu přepadl maskovaný muž poblíž garáží v ulici U Letky, srazil ji na zem a s nožem u jejího krku žádal peníze a mobil. "Žena se mu z obavy o život snažila vyhovět, žádala ale vrácení sim karty. Její vrácení podmínil útočník vykonáním sexuální praktiky, v čem vystrašená žena z obavy o svůj život vyhověla," dodala Suchánková. Pak pachatel utekl.

Znovu vědět o sobě dal až o dva měsíce později, v únoru. "Jednalo se o velmi vyhrocené a zavrženíhodné jednání, které musela žena snést a nebyla schopna se mu nijak ubránit. Pachatel ženu středního věku přepadl poblíž NC Globus a zatáhl ji za protihlukovou stěnu vedoucí kolem silnice k nákupnímu centru. S nožem v ruce, který jí držel u těla a vyhrožoval zabitím, chtěl vydat peníze a mobilní telefon. Pouze s těmito věcmi se ale nespokojil a ženu ještě opakovaně znásilnil a utekl. Následně podobné útoky na ženy ustaly," sdělila mluvčí.

Odhalení a dopadení útočníka

Odhalit pachatele nebylo vůbec jednoduché. Nenechal po sobě téměř žádné stopy, ani detailnější popis útočníka policie nezískala. Telefonů, které ukradl, se rychle zbavoval.

V době, kdy už měli kriminalisté tip, kdo by mohl mít ohavné skutky na svědomí a plánovali jeho zadržení, přišel z Německa na stejného muže evropský zatykač, kvůli tamnímu sexuálnímu napadení. "Po zadržení podezřelého tak byly zpracovány veškeré procesní úkony, tedy i domovní prohlídka, při níž kriminalisté zajistili osobní věci a doklady ženy ještě z dalšího doposud neobjasněného přepadení, a to z července 2017," vysvětlila mluvčí s tím, že muž byl nakonec obviněn z pěti trestných činů spáchaných na Liberecku a vydán do Německa. V případě odsouzení mu hrozí vězení až na deset let.