Zhorší epidemii chřipky současné mrazy? Zabila už víc lidí než loni!

Plošnou epidemii stále hlásí Liberecký, Jihomoravský i Moravskoslezský kraj. Tam všude je přes dva tisíce nemocných na 100 tisíc obyvatel. Ve Zlínském kraji nemocných za poslední týden dokonce přibylo. A to poměrně výrazně - o 28 procent. Nejvíce nemocných je na Kroměřížsku a Zlínsku. I proto dál zůstává v platnosti zákaz návštěv v nemocnicích, pečovatelských domech i domech pro seniory.

Podle Martiny Havlíčkové ze Státního zdravotního ústavu by současné mrazivé počasí vliv na chřipkovou epidemii mít nemělo. "Počasí se strašně přeceňuje. Určující vliv to rozhodně není. Epidemie už je na sestupu, i když je takový pomalý. Rozhodně počasí ale nezapříčiní, že by rychle ustoupila nebo by to naopak ústup zpomalilo," vysvětluje Havlíčková.

Loňská chřipková epidemie se od té loňské v mnohém liší. Rozdíl je především v jejím vyvolavateli – zatímco loni to byl typ A (H3N2), letos je to B. Loňská epidemie začala už ve druhé polovině prosince, ta letošní zhruba o měsíc později. "Není úplně běžné, že chřipka B udělá takhle masivní epidemii. Chřipka B typu většinou platí za mírnější infekci, jednou za čas ale vyvolá obrovskou epidemii – naposledy před 12 lety," přiblížila lékařka.

Od října loňského roku muselo být kvůli vážnému průběhu chřipky 483 lidí hospitalizováno, 147 lidí už na následky chřipky zemřelo. "Epidemie sotva začala sestupovat, to číslo se patrně bude ještě zvyšovat," odhaduje Havlíčková.

Dopad letošní epidemie bude podle Havlíčkové poměrně výrazný. A už nyní je jasné, že počet vážně nemocných letos převýší ten loňský, a to poměrně výrazně. "Loni bylo 333 těžkých případů s intenzivní péčí, z toho 114 úmrtí. V letech 2012 a 2013 ale měla chřipková epidemie ještě větší dopad," zakončila lékařka.