Zhubněte při sexu! Víme, při které poloze spálíte nejvíc kalorií

Napadlo vás někdy, kolik tak při sexu spálíte kalorií? Sice to není tolik, jako třeba při běhání, ale způsob je daleko příjemnější. Během půl hodinky běhání spálí ženy 213 kalorií a muži 276, během stejně dlouhého milování je to u žen 69 kalorií, u mužů 101. Píše o tom britský Mirror.

Když si to spočítáte, není to úplně špatné. Pokud máte sex pravidelně dvakrát týdně, za rok spálíte 5000 kalorií. Některé sexuální polohy jsou přitom lepší než ostatní, alespoň co se hubnutí týče.

Ideální samozřejmě je polohy měnit – nejenže je to větší zábava, ale zapojujete při tom různé svaly. Obecně platí, že více energie vynaloží ten, který je nahoře. Které polohy tedy fungují nejlépe?

Misionářská

Ačkoli patří mezi nejoblíbenější, příliš při ní nezhubnete. Ženy spálí pouhých 14 kalorií, muži 47. Dobrou zprávou ale je, že si můžete polohu pozměnit tak, aby fungovala lépe! Muži se mohou zapřít na předloktí, podobně jako se cvičí plank, a pohybují pouze pánví. Tak si zpevní nejen střed těla, ale také břišní svaly. Ženy si zase mohou zaposilovat tím, že zvednou pánev do vzduchu. Účinné také je stahovat svaly na zadku.

Na pejska

Ideální poloha pro muže, kteří chtějí zpevnit střed těla, a ženy při ní mohou spálit až 84 kalorií – to je jako tři čtverečky čokolády. Muži při této poloze mohou stát na zemi, ještě větší efekt ale bude mít, pokud si kleknou na postel. Ženy při ní posilují nejen střed těla, ale také ruce a svaly vzadu na stehnech. Ještě lepších výsledků dosáhnou, pokud se zapřou rukama o zeď.

Na koníčka

Pokud ženy touží během sexu zhubnout, tohle je pro ně ta nejlepší poloha – až 135 kalorií za 30 minut! Posilují při ní střed těla, pokud nohama stisknou partnerovy boky, posílí i svaly na nohách. Jestliže chcete zapojit také zadek a boky, zkuste si na nohách dřepnout.

Ve stoje

Ve stoje příliš parády nenaděláte. Pokud jen žena stojí před mužem, ona spálí za deset minut asi 30 kalorií, on 51. O něčem jiném to ale je, pokud by muž ženu během sexu držel. Pak by on spálil za deset minut 65 kalorií, žena 40.