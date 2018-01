Žije si jako král a nic ho to nestojí. V tomto ráji může bydlet každý!

Žije na jednom z nejkrásnějších míst světa a nestojí ho to téměř nic. Každý den se dívá z okna na oceán, žádný nájem ale neplatí a tvrdí, že tento luxus si může dopřát prakticky každý. Lidé mu říkají "král" a důvod je jednoduchý - žije v hradu, i když z písku.

Někomu se tento způsob života může zdát být šílený, Marcio Mizael Matolias (44) je naprosto nadšený. V hradě z písku žije už více než dvě desítky let a bydlení si nemůže vynachválit, informuje britský Daily Mail.

Žije na jedné z nejznámějších a nejkrásnějších pláží světa - brazilské Barra da Tijuca přímo v Rio de Janeiro. "Žiju si vážně královsky a nestojí mě to téměř nic. Vyrůstal jsem v zálivu Guanabara nedaleko Ria, nedokázal bych žít jinde než na pláži," přiznal novinářům.

Do hradu se přestěhoval kvůli tomu, že neměl peníze na to, aby si koupil pozemek. A svou pevnost si pečlivě hlídá a zvelebuje. Hned jak se objeví problém, odhodí šlechtické manýry stranou a vezme do rukou lopatu.

"Jedinou nevýhodou jsou vysoké teploty, které někdy až příliš rozpálí písek. To se uvnitř vůbec nedá spát a já musím jít k přítelkyni," dodal.

"Král Marcio" je jakousi turistickou atrakcí. Fotí se s nim místní i cizinci, když má náladu, nasadí si i dokonce královskou korunu, vezme žezlo a posadí se na trůn. Takhle pak pózuje ostatním.

Podívejte se na video: