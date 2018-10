Další rána pro přírodu: Suchý rok nezachrání ani zima bez sněhu

Předpovědi meteorologů pro letošní zimu neocení především milovníci zimních sportů. Kvůli teplému počasí ho napadne velmi málo. Pokud se chystáte do hor, měli byste raději vyrazit do Alp.

Oproti loňskému roku si lyžování na našich horách moc neužijeme. "Podle klimatologických modelů bude teplý průběh od listopadu do ledna. Čekají nás spíše dešťové srážky," uvedla pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Srážky budou ideální hlavně pro zemědělce, jelikož Česko zasáhlo letos sucho, které snížilo úrodu a způsobilo obrovské miliardové škody. Neočekávejme ale vydatné deště. "Srážky budou spíše normální. Je to dobrá zpráva pro zemědělce kvůli panujícímu suchu. Nezlepší se však stavy podzemních vod, tomu napomáhá až odtávající sníh," doplnila Honsová.

Sníh tedy v letošní zimě ke zlepšení přírody moc nepřispěje. Muselo by ho napadnout hodně a nesměl by rychle zmizet. "Záleží nejen na tom, kolik by napadlo sněhu, ale i na tom, jak rychle by roztál. Vhodnější by bylo, kdyby sníh ležel od prosince do února," řekl TN.cz klimatolog Radim Tolasz.

Přírodě by nepomohly ani holomrazy. "Další věcí je, když jsou nejdříve holomrazy, poté napadne sníh, který by se však nevsakoval do půdy a odtékal by," dodal Tolasz.

Podívejte se na aktuální předpověď počasí: