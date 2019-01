Zima je ráj pro vši, lidé proti nim zkouší i babské rady

Zimní měsíce jsou doslova rájem pro parazita, který je noční můrou snad každého rodiče. Je to veš dětská. Čepice a šály totiž napomáhají jejich přenosu mezi dětmi. Existuje řada přípravků, jak se jich zbavit, jenže ty nejúčinnější jsou už řadu let zakázané. Lidé proto zkoušejí i babské rady.

Pokud v hlavě dítěte objevíte asi pětimilimetrové broučky nebo malá vajíčka, je jasné, že se jedná o veš a její hnidy. Nejčastěji se vyskytují na temeni hlavy a kolem uší.

"Veš dětská se vyskytuje prakticky ve vlnách, na jaře, v létě, v průběhu celého roku v takových lehkých vlnách, právě to zimní a letní je nejčetnější," vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rázová.

Přípravků proti vším existuje celá řada. Do roku 2011 na vši pomáhaly výrobky s carbarylem. Pak se ale objevilo podezření, že má tato látka rakovinotvorné účinky.

"Od té doby se nemohou používat v prostředcích pro lidi. Z předběžného opatření opatrnosti byla zakázána napřed v jiných zemích, ale nakonec i u nás," uvedl parazitolog Oleg Ditrich.

Ten, komu přípravky z lékáren nepomohou, dá na babské rady. Jedna z nich doporučuje smíchat alkohol s olejem ve stejném poměru, pak směs nanést na vlasy a dvě hodiny přikrýt čepičkou z alobalu.

Další zaručenou radou je nalít na hlavu ve větším množství kondicionér, zabalit se do ručníku a nechat působit přes noc. Další variantou je zabalit hlavu na noc do sádla, jako to dělávaly naše babičky. Ale pozor, sádlo se z hlavy špatně vymývá.

Zavšivení je hned po nachlazení druhým nejnakažlivějším onemocněním. A šíří se velice rychle.