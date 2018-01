Zimní sezóna v Harrachově běží naplno, hory se připravují na silvestrovské návštěvníky

V provozu jsou denně od 8 do 16 hodin obě lanové dráhy na Černou horu – z centra města i z Rýžoviště.

A upravovány jsou už všechny 4 sjezdovky, na nichž leží okolo 40 cm přírodního a technického sněhu. Na lyžařském vleku Doplík na severním svahu na sjezdovce Červená II si mohou lyžaři a snowboardisté zasportovat i v podvečerních hodinách, večerní provoz končí v 20 hodin.



„Spustili jsme letos provoz až třetí prosincový víkend, počasí nám trošku komplikovalo umělé zasněžování, bylo pořád hodně teplo a pořádná sněhová nadílka přišla až ve druhé polovině prosince. Na vánoční svátky už si návštěvníci mohli středisko užít naplno. Mnoho z nich zůstává v Harrachově celý týden až do Nového roku. Očekáváme, že o silvestrovském víkendu se zájem o zimní sporty ještě trošku zvýší,“ říká ředitel Sportovního areálu Harrachov Jiří Krejčí.



Na silvestra se lyžaři mohou zúčastnit slavnostního sjezdu s pochodněmi, který se uskuteční na sjezdovce červená II z Čertovy hory do městečka.



Ideální podmínky najdou v Harrachově i příznivci klasického lyžování. Upravovány jsou pravidelně trasy v blízkém okolí městečka a na stadionu a rovněž základní okruh běžecké magistrály z Čertovy hory na Krakonošovu snídani a zpět do Harrachova. Mnoho běžkařů startuje na výlety lanovou dráhou, kterou si zpříjemní a také zkrátí stoupání na Čertovu horu, z níž se pak mohou vydat na kratší či delší výlet podle vlastní volby. Značené cesty vedou až na hřebeny hor, které skýtají překrásné výhledy na krkonošskou krajinu.



Harrachov skýtá četné možnosti vyžití i mimo sjezdovky a běžecké tratě. Údolí říčky Mumlavy láká k překrásným procházkám a návštěvníkům, kteří si chtějí dát oddech po náročném sportování je k dispozici hned několik wellness center a ve dnech kdy počasí pobytu venku příliš nepřeje a nebo je potřeba nechat tělo odpočívat je možné navštívit některé ze čtyř harrachovských muzeí. Od muzea myslivosti Šindelka, přes lyžařské a hornické muzeum ve starých štolách až po expozici místních mistrů sklářů.