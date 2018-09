Žirafa bránila své mládě. Napadla vědkyni a jejího syna

Rodina Williamsových bydlela u města Hoedspruit, které se nachází nedaleko několika jihoafrických rezervací. Tam manželé pracovali jako vědečtí pracovníci na výzkumu zvířat. Matka Katy se synem Finnem byli jen asi sto čtyřicet metrů od domu, když na ně zvíře zaútočilo.Pravděpodobně žirafu a její mládě překvapili a ta na ně zaútočila.

Williamsová i její syn byli vážně zranění, do johannesburské nemocnice je musel převézt vrtulník. Finn Williams musel podstoupit operaci, která měla uvolnit tlak na jeho mozek. Otec Sam Williams se modlí, aby synův mozek nebyl poškozený.

„Uvědomuji si, že i v tom lepším případě nás čeká dlouhá a náročná rekonvalescence. Doufám, že zase jednou budeme moct jít si házet kameny do řeky a přitulit se v posteli,“ sdělil podle britského deníku Mirror Williams. Přesnější informace o stavu dítěte zatím nejsou, oba napadení jsou v kritickém, ale stabilizovaném stavu.



Žirafa a její mládě jsou převezení do jiné rezervace. „Jsem rád, že žirafu a její mládě nikdo nezastřelil. Jsem přesvědčený, že Katy by to tak chtěla,“ doplnil Williams, který útok označil za nešťastnou, ale přirozenou reakci žirafy.