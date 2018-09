Žirafy brodící se sněhem: Jižní Afriku překvapily sněhové závěje

Jihoafrická republika má velmi rozmanité klima - od chladných horských oblastí, přes vyprahlé pouště až po subtropické pobřeží. Zatímco v Dračích horách není sníh žádné velké překvapení, sněhová pokrývka překvapila i méně obvyklé oblasti.

Not something you see every day... a giraffe in quite thick #snow in Graaff-Reinet, #SouthAfrica reported today 9th September! Wow! Report: @ladistardust #Snowfall #extremeweather pic.twitter.com/WfzOZSk0qp