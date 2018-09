Život s poruchou učení? Na základce to jde, pak se vše horší

Vady typu dysgrafie (zaměňování tvarů písmen), dyslexie (obtíže při čtení) a dyskalkulie (porucha počítání) spadají pod specifické poruchy učení. Hned na začátku je důležité uvědomit si, že nesouvisí s inteligencí.

Otázkou je, jak vývojové vady vůbec vznikají. "Říká se, že za to můžou drobné poruchy mozku, nedostatečná interakce mezi hemisférami, kvůli kterým děti nejsou schopny pochopit například pravopisná pravidla," vysvětluje Karvaiová.

Projevy defektů ovlivňuje spousta vlivů. Od prostředí, ve kterém dítě žije, až po genetiku. "Dnes už víme, že spousta rodičů, kterým některá z vad byla diagnostikována, mají dítě se stejnou poruchou," řekla Karvaiová.

Diagnostika probíhá pomocí testů dětského psychologa a speciálního pedagoga v poradnách. Podle Karvaiové ale není na místě obávat se hned po nástupu do školy: "Většina poruch se začne více projevovat až ve druhé nebo třetí třídě. V první třídě jsou výsledky neprůkazné, protože každé dítě reaguje na změny související se školní docházkou jinak."

Aby děti byly schopné s poruchou bojovat, měla by fungovat spolupráce mezi školou a rodiči. "Děti potřebují reedukační péči," uvedla pedagožka, "to znamená, že přibližně jednu až tři hodiny týdně by dítě mělo s odborníkem věnovat rozvoji dovedností, které mu nejdou."

Nejčastější chybou rodičů je to, že si často myslí, že když jejich potomek dostane úlevy, mají vyhráno. Opak je ale pravdou. Dítě s poruchou se musí naučit stejné věci za stejný čas jako dítě, které poruchou netrpí. Musí tedy mnohem více zabrat.

Největší problém nastává ve chvíli, kdy dítě opouští základní školu kvůli dalšímu vzdělání. A s každým dalším vzděláním se situace jen zhoršuje. "S dětmi na základní škole se celkem pracuje, na středních školách už ale ne a v dalším životě nastává opravdu velký problém. Lidé totiž mají neustále problémy, například si neumí zorganizovat čas," uvedla na pravou míru Karvaiová s tím, že život lidem s poruchou učení dost usnadňuje technika, která umožňuje například nahrávání přednášek, když student nestíhá. "Ta porucha nikdy nezmizí," uzavřela odbornice.