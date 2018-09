Život ve hvězdách 27. 9. 2018

Dnes uvidíte jek Bára Štěpánová sekunduje naší reportérce, která se zbavuje averze k pavoukům. Pan Jiří si chtěl vyzkoušet práci v televizi. Tvůrci pořadu mu jeho sen splnili. Spider-Man konečně zasahoval ve vybuchujícím Liberci a ukážeme, jak se Will Smith vrhl z vrtulníku do Grand Canyonu a splníme další sen.

Herečka Bára Štěpánová nesnáší pavouky a naše reportérka Bára Divišová jak by smet.. K osminohým má velkou averzi, kterou chtěla překonat. Čekal jí finální krok, kdy si musela po ruce nechat běhat sklípkana. A tak si pozvala známou herečku, aby jí při tom sekundovala.

Vyzkoušet si práci v televizi s technikou, se kterou pracují profesionálové. To byl velký sen pana Jiřího a my jsme mu ho splnili. Mohl tak nahlédnout do zákulisí naší televize a na celý den se stát její součástí. Navíc ho přitom přišly zkontrolovat i naše moderátorské hvězdy, Lucie Borhyová a Rey Koranteng.

Podívejte se na celý díl pořadu Život ve hvězdách.