Život ve hvězdách 13. 12.

Miloš Zeman a Andrej Babiš bojují s čarodějem Harry Potterem. Tohle video teď boří internet. Je to nejnovější počin brněnské autorské dvojice, která loni slavila úspěch s parodií Sám doma s Donaldem Trumpem.

Zpěvačka Hana Zagorová nás pozvala k sobě domů. Ukázala nám, jak bydlí s manželem Štefanem Margitou a promluvila i o své nenaplněné touze po dětech. Čas si udělala i přesto, že právě dokončovala přípravy na vyprodaný koncert v pražské Lucerně.

Zpěvák Marek Ztracený přijal adrenalinovou výzvu moderátora Karla Kašáka, a to aniž by věděl do čeho jde. V poslední chvíli se Karlovi svěřil, že se bojí výšek.