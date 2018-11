Život ve hvězdách 22. 11. 2018

Tomáš Řepka dostal trest za porno útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Soud mu uložil veřejně prospěšné práce.

Pornoherečka Daisy Lee poprvé po rodinné tragédii promluvila. O stavu své matky a bývalé místostarostky Příbrami a špatných rodinných vztazích.



Queen legenda znovu ožívá. A to díky filmu, na který diváci po celém světě stojí fronty. Jaká je ale pravda - co film zkresluje a co je skutečný příběh zpěváka Freddiho Mercuryho?



A jedna adrenalinová výzva v podání moderátora Karla Kašáka a modelky Andrey Bezděkové!

