Život ve hvězdách 26. 10.

Exkluzivní zpověď Andrey Pomeje. Natáčeli jsme s ní a jejím novým přítelem na romantickém víkendu. Herec Milan Peroutka musel v Africe do nemocnice. Co se mu stalo? A kapitán fotbalové Slávie pomohl splnit velký sen malému fotbalistovi.

S Andreou Pomeje a jejím přítelem Petrem jsme vyrazili na víkend za romantikou. Prozradili jak vypadalo jejich první rande i jak se Andrea vypořádává s blížícím se rozvodem s Jiřím Pomeje. Bude bývalý dabér dceru Aničku vídat? A jak jejich dcera přijala náhradního tatínka?

Byl to nejlepší den mého života. To prohlásil malý fotbalista a velký fanoušek Slavie potom, co si zatrénoval přímo se slávistickým kapitánem Milanem Škodou. Jsme rádi, že jsme mohli 7 letému Danovi jeho velký fotbalový sen splnit.

Halloween se blíží! Tipy a inspirace na líčení, masky a kostýmy vám prozradí seriáloví herci z Ulice!

