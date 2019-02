Život ve hvězdách 31. 1. 2019

Herce Michala Holána znáte jako policajta Jáju ze seriálu Policie Modrava. A tak jsme vyzkoušeli, jestli by jako skutečný policista obstál. Od profíků dostal tak do těla, že z něj pot tekl proudem. Za tři měsíce se mu ale taková fyzická příprava může hodit. Stane se totiž už dvojnásobným otcem. No a to se asi taky pěkně zapotí.

Legendární československý hokejista a neúnavný bavič Jozef Golonka dělal na plese garde Gábině Partyšové. Ten Golonka, který s uchem na ledě zjišťoval, jestli k nám ještě teče ropa, když Československo v roce 68 porazilo na zimní olympiádě sovětskou sbornou. A dobře se s ním pobavila i Gábina.

Držitel Thálie za roli boxera Peter Pecha přijal adrenalinovou výzvu Karla Kašáka. Český Rocky se snažil zdolat jednu z největších lezeckých stěn u nás. Chlapi ale dostali pěkně studenou sprchu.

