ŽIVĚ: Strany představí koalici pro Prahu. S vítěznou ODS nepočítají!

V pondělí 15. října by mělo skončit první kolo vyjednávání o možné koalici na pražském magistrátu mezi Piráty, sdružením Praha Sobě a koalicí Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Výsledky rozhovorů budou prezentovat na pondělní tiskové konferenci - přímý přenos můžete sledovat od 15:30.

Expertní týmy Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu o možné koalici začaly vyjednávat v průběhu minulého týdne. První schůzka proběhla ve středu, kdy týmy expertů řešily dopravu. V následujících dnech se zaměřily také na územní rozvoj, transparentnost, sociální politiku, zdravotnictví, životní prostředí, veřejný prostor či památkovou péči. "Snažíme se najít programové shody, případně rozpory," uvedl Viktor Mahrik (Piráti).

Přímý přenos tiskové konference Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu můžete sledovat v tomto článku v 15:30.

S návrhem koalice přišel předseda sdružení Praha sobě Jan Čižinský. To, že tato politická uskupení spojila v boji o pražský magistrát své síly, překazilo plány ODS. Ta sice ve volbách vyhrála, pravděpodobně však skončí v opozici.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se vyjádřil, že do koalice s ODS nebo ANO jít nechce. To samé potvrdila i Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Do opozice se tedy dostane i ANO, které se ve volbách skončilo na pátém místě.

Piráti zároveň už minulé pondělí představili návrh na složení koalice - v jedenáctičlenné radě by dostali po čtyřech místech včetně náměstků a postu primátora. Bližší informace o podobě koalice a dalších výsledcích vyjednávání strany představí v pondělí na odpolední tiskové konferenci.