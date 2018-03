Zkáza čínské stanice se blíží. Část ohnivých koulí dopadne až na zem

Čínská vesmírná stanice se velmi brzy zřítí na Zemi, Evropská vesmírná agentura upřesnila, že by měla do atmosféry vstoupit mezi sobotním polednem a nedělním brzkým odpolednem. Velká většina stanice by měla shořet v atmosféře, lidé se tak připravují na úžasnou nebeskou podívanou.