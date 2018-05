Zkáza na Havaji: Kromě erupcí a zemětřesení hrozí další nebezpečí!

Neustále vytékající láva ze sopky Kilaulea pomalu spaluje Havaj. Spoustu lidí se již muselo evakuovat. Sopečnou aktivitu provází často zemětřesení, není to ale to jediné, čeho se místní musí obávat.

Úřad Spojených států pro geologický průzkum ve středu vydal varování před možnými explozivními erupcemi. Důvodem má být neustále klesající lávové jezero. Pokud by se láva dostala až na úroveň podzemní vody, by vedlo k výbuchům způsobeným parou.

Takové výbuchy by podle USGS mohly do okolí až jednoho kilometru od výbuchu vyhazovat bloky, které by mohly mít i dva metry v průměru a vážit až tunu. Menší projektily by pak mohly doletět do vzdálenosti několika kilometrů. Zatím ale není jasné, zda k takovému scénáři dojde.

To ale není jediné, co obyvatele Havaje v současné chvíli ohrožuje. Panují také obavy před vulkanickým smogem. Ten u lidí může výrazně dráždit pokožku a oči a může způsobit celou řadu dalších zdravotních obtíží, jako je například bolest hlavy. Pokud do vulkanického smogu navíc zaprší, bude padat kyselý déšť.

Po výbuchu sopky Kilaulea se na Havaji vytvořila celá síť nových průduchů, ze kterých neustále velmi pomalu proudí láva. Erupce navíc doprovází zemětřesení. Evakuovaných lidí neustále přibývá, lidé musí být v neustálé pohotovosti.