Jedna proměna Pavlíně nestačila! Od pořadu se změnila k nepoznání

Zuzana s Pavlínou se před proměnou potýkaly s nízkým sebevědomím. Kvůli vzhledu, se kterým nebyly spokojené, téměř nevycházely z domu. Od natáčení je ale všechno jinak. "Sebevědomí nám skočilo nahoru," pochválily si ženy.

Pavlína, kterou trápila nadváha, se pochlubila, že má nového výživového poradce a začala také cvičit. "Cítím se líp i co se týče pohybu, začala jsem cvičit, najela jsem na nějakou dietu a mám o pět kilo míň. Dělám pro sebe víc než předtím, víc se o sebe starám. Předtím jsem se styděla, nechodila jsem tolik ven, k vodě," popsala.

Dokonce přiznala, že si po natáčení našla přítele. "Byl to kamarád, kterého jsem dřív znala. Všechno bylo perfektní, vydrželi jsme spolu pět měsíců. Ale z jeho strany to asi nebylo úplně ideální. On chtěl, abych byla stále s ním, nedovolil mi, abych měla prostor pro sebe. Rozešli jsem se v dobrém, nebylo to nijak extrémní, kamarádi jsme dál," vzpomínala.

Také Zuzana se po proměně cítí skvěle. "Jsem maximálně spokojená, je to přesně to, co jsem chtěla. Zvedlo mi to sebevědomí," řekla. Pavlína na ni dokonce práskla, že se za Zuzkou otáčejí muži! "Manžel začal trochu žárlit, víc si mě hlídá," doplnila. Na rozdíl od Pavlíny se ale o sebe Zuzana nijak zvlášť nestará. "Chodím na vlasy, ale nelíčím se a ani necvičím," přiznala.

To Pavlína prošla, co se vlasů týče, od natáčení změnou. Svěřila se totiž, že účes, který jí vytvořili v pořadu, jí moc neseděl. "Udělali mi hnědé vlasy a já se v hnědých vlasech necítím. Oni mi ty vlasy sice zkrátili, ale mně se nelíbilo, že mi je udělali hnědé. Moje vlasy jsou přirozeně hnědé, mám i hnědé oči, jsem taková tmavá. Líp se cítím, když jsou ty vlasy trochu oživené," řekla.

Pro Zuzku byl nejhorší moment z celého pořad, když musela stát ve vitríně a poslouchat kritiku lidí. Pavlína si zase stěžovala na bolesti, které po operaci měla. Naopak nejhezčí pro Zuzku bylo, když jí udělali nová prsa, Pavlíně se nejvíc líbil okamžik, kdy jí odvysílali vzkaz od dcery Báry.

Báru propustili z vězení týden předtím, než jsme se k Pavlíně vydali s kamerou. Ve vězení seděla necelé dva roky. "Barča se chytla party, která ji zatáhla do problémů. Začala krást a dělat blbiny, které dělají mladé holky. Bylo to pro mě moc těžké. Je to moje jediná dcera, najednou se ocitla ve vězení, najednou ji nemáte. Celých 20 měsíců pro mě bylo těžkých. Jsem šťastná, že už je zpátky. Odpustila jsem jí hned, pro mě to byla samozřejmost," popsala Pavlína.

Bára přiznala, že ji mrzí, co udělala. "K něčemu to ale bylo dobré, ponaučila jsem se. Teď bych chtěla chodit do práce, mít vlastní rodinu a začít normálně," řekla.

