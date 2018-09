Zlatník vybral desetitisíce a zmizel. Rodina se bojí nejhoršího

Záhadné zmizení zlatníka řeší policisté z Prahy. 56letý obchodník se ztratil minulé úterý poté, co odešel ze sídla své firmy v centru města. Podle policistů se mohl stát obětí trestného činu.

Michal Urban byl dlouhé roky úspěšný muž, který založil Centrum zlatníků - místo, které v srdci Prahy soustřeďuje obchodníky s drahými kovy. Naposledy tu byl minulé úterý. Z firmy odešel v 9.55. Kolegům sliboval, že se nejpozději odpoledne vrátí na plánovanou firemní oslavu.

"Říkal, že se vrátí, že přijde. Měl se vrátit, vypadal přesvědčivě," uvedl jeden ze spolupracovníků. Už týden ho ale nikdo z kolegů a ani z rodiny neviděl. "To byl bezproblémový člověk, táta od rodiny, který neměl žádné potíže a nikdy nic podobného neudělal," doplnil kolega.

Policie zmapovala jeho poslední známé kroky. Krátce po desáté hodině přišel Michal Urban do banky na náměstí Republiky. Z účtu vybral několik desítek tisíc korun v hotovosti. Nevypadá to ale, že by s nimi někam odjel.

Podle kolegů platil fakturu. "Potom říkal, že jde ještě někam, na nějakou schůzku," dodal kolega. Nikdo ale neví, kam. Kamery muže naposledy zachytily u metra Florenc. Policie počítá i s tou nejhorší variantou. "Vyšetřovacích verzí je několik a jedna z nich je, že se mohl stát obětí trestného činu," sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Podle informací Televize Nova na tom zlatník nebyl v poslední době finančně dobře. Není vyloučeno, že dlužil někomu, kdo se na zákon neohlíží. "Žádáme veřejnost o pomoc. Pokud jste 56letého muže viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte linku 158," prosí Rybánský.

Záhadná zmizení podnikatelů dopadají různě. Loni policie skoro dva měsíce hledala mladého obchodníka se zlatem z Prahy, do pátrání se zapojili i specialisté na vraždy. Bylo to zbytečné. "Byl jsem v zahraničí, potřeboval jsem si odpočinout od situace, která vznikla," prozradil pak.

Karel Taube z Vysokého Mýta jednou předstíral vlastní únos, aby ho pak skutečně unesli a zavraždili. Kam zmizela pražská manažerka Jana Svobodová, se neví už přes tři roky.