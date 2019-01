Zlepšení ovzduší stálo vládu přes 10 miliard. Výsledek žádný!

Kvalita ovzduší se v ČR stále nezlepšuje, přestože ji dotuje EU i stát. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přitom během tří let vyčlenilo na zlepšení ovzduší přes 10 miliard korun.

Česku se nedaří plnit opatření pro zlepšení kvality ovzduší a hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Vyplývá to z výsledků prověrky, které v pondělí zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Prověřil celkem 10,6 miliardy korun, které MŽP vyčlenilo na zlepšení ovzduší v letech 2015 až 2018.

Zkontroloval také 21 projektů za 3,82 miliardy korun u příjemců podpory. Kvalita ovzduší se nezlepšila a hodnoty některých znečišťujících látek nadále překračují zákonem stanovené limity.

Stát také podle kontrolorů nesleduje, zda projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu.

Ze 23 opatření pro zlepšení ovzduší, které má stát ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno sedm. Týká se to například podpory urychlení obměny osobních aut v republice, podpory využívání alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě snížením silniční daně nebo snížení podílu pevných fosilních paliv v lokálním domácím vytápění.

U dalších šesti opatření pak podle NKÚ hrozí, že nebudou včas a v předpokládaném rozsahu splněna. Mezi těmito opatřeními je třeba přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici či snížení spotřeby energie.

Ohrožena jsou i opatření pro výstavbu páteřní sítě silnic pro automobilovou dopravu nebo prioritní výstavbu obchvatů měst a obcí a s tím spojená možnost zavádění nízkoemisních zón ve městech, kam by měla omezený přístup auta vypouštějící větší množství emisí.

"Hrozí tak, že se ČR nepodaří do roku 2020 splnit imisní limity, které si sama opakovaně stanovila," sdělil mluvčí úřadu Václav Kešner. Například u jemných prachových částic, které patří mezi hlavní znečišťující látky, klesly emise mezi lety 2005 a 2016 pouze o 12 procent. Pro splnění limitu by tak emise prachu musely být do roku 2020 sníženy o dalších 42 procent. "Tempo snižování emisí se ale spíše zpomaluje, a limitů se tak nemusí povést dosáhnout," doplnil Kešner.

NKÚ rovněž kritizuje prověřování dotací od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na zlepšení ovzduší. "SFŽP podle kontrolorů nesleduje a nevyhodnocuje, jestli projekty, které podporu dostaly, mají na zlepšení ovzduší skutečný dopad," uvedl mluvčí kontrolorů. U některých příjemců státních dotací také prověrka NKÚ odhalila nedostatky při zadávání veřejných zakázek.

Síť stanic pro sledování stavu ovzduší, kterou řídí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle kontrolorů splňuje minimální požadavky podle předpisů Evropské unie i České republiky. Podle NKÚ však chybí koncepce rozšiřování a obnovy stanic, což může mít negativní dopad na přesnost měření výskytu škodlivých látek ve vzduchu.