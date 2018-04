Zlínská zoo slaví nové přírůstky, extrémně se tam daří klokanům

Až o deset mláďat se v zoologické zahradě na Lešné rozrostla chovná skupina klokanů rudokrkých. Malí vačnatci mají hned několik matek, právo na otcovství patří už několik let jedinému samci. Tomu nejstaršímu a nejsilnějšímu.

"Ten je stále šťastným otcem všech dětí, které tady pobíhají. Klokaních tedy," vysvětlil zoolog Kamil Čihák. Mláďata přicházejí na svět lehčí, než je sáček čaje. V čase narození mají jediný gram, ale během měsíce už váží několik kilogramů.

"Je to i vidět na těch samicích, že mají velká mláďata, to znamená, v tom vaku je vidět, že tam je, že ten obsah je veliký, ale zároveň tam můžou být i úplně malá mláďata, která jsou čerstvá, o kterých my ani nevíme," doplnil Čihák.

Samice může ve svém vaku ukrývat až tři různě staré potomky najednou. A to je důvod, proč je velmi těžké odhadnout, kolik klokanů teď v zoo žije. Dva malé klokánky, kteří vypadají jako sousedé tučňáků z jižního pólu, ale nepřehlédnete.

"Specialitou našeho chovu je to, že se nám tady v podstatě toulá gen pro ztrátu pigmentu, takže zároveň vidíte matku, která může mít bílé mládě, nebo naopak zase bílou samici, která nosí ve vaku tmavé mládě," uvedl Čihák.

O další sčítání klokanů se ve zlínské zoo pokusí už brzy, ale kdoví s jakým úspěchem. Přírůstky do rodiny prý čeká dalších několik samic.