Zloděj ujel na kole, muž ho honil po městě. Vše se vážně zvrtlo!

Třicetiletému muži se zachtělo dámského jízdního kola. Jedno si vyhlédl na zahradě v Letohradu a odjel na něm. Jenže přítel majitelky si to nenechal líbit a rozběhl se za ním.

"Výhružnou gestikulací se domáhal vrácení lupu, což přítel ženy odmítal. To lupiče rozčílilo natolik, že měl z kapsy bundy vytáhnout kuchyňský nůž a vrhnout se na něj. Napadenému se ho podařilo kolem odstrčit, zpátky na něj nasednout a z místa odjet," uvedla mluvčí policistů Lenka Vilímková.

Tím ale věc neskončila. Zloděj pronásledoval cyklistu až k němu domů. "Násilnické chování vygradovalo údajným vniknutím do domu a zdemolováním interiéru domu, a to až po poškození komína v podkroví," doplnila mluvčí. Muž i žena před zlodějem ze strachu utekli a zavolali policii.

Agresor měl způsobit škodu za bezmála 24 tisíc. Když ho policisté z cely propustili, rovnou si to namířil do areálu jedné z místních firem, kde ukradl další dvě kola. Za své bicyklové řádění může skončit až na deset let za mřížemi.