Zloděj "utíkal" ve sporťáku za 4,5 milionu. Na sněhu neměl šanci

Přes hraniční přechod v Novém Městě pod Smrkem chtěl do Polska převézt najatý zloděj jedno z nejdražších sériových aut. Jenže měl smůlu. Kabriolet za 4 a půl milionu korun na sněhu nejel tak, jak by potřeboval, a v patách mu byl navíc i pozorný policista.

Supersportovní auto, které má téměř 600 koní, a o kterém si většina lidí může nechat jenom zdát, protože je jeho cena 4,5 milionu korun, by si s policejním vozem za normálních okolností pohrálo jako kočka s myší.

Jenže s letními pneumatikami a navíc pohonem na odlehčená zadní kola, se z něj na zasněžené silnici stává bezmocný šnek. Policista, který byl obhlédnout sjízdnost silnic si toho všiml.

"Bylo to podezřelé, protože to je kabriolet. Bylo vidět, že chce na to dupnout, ale zadní kola se mu protáčela. To už jsem si říkal, že asi bude něco špatně," prozradil TV Nova policista Tomáš Kloz, který kradený vůz objevil.

Začala honička, ale prchající řidič byl bez šance. Ještě za jízdy vyskočil z auta a utíkal pryč. "Pokračoval lesním porostem a bažinami a zhruba po 3 kilometrech mu už došly síly a potom došlo k tomu boji," popsal zasahující policista Kloz.

Cizinec se nechtěl vzdát, policista ale ovládal bojová umění. "Celkem jsem se zapotil, ale pravidelně běhám a snad se to konečně povedlo zúročit," pochlubil se policista. Zoděj měl opravdu velkou smůlu, protože na hraniční přechod s Polskem mu zbývalo ujet už pouhých pár stovek metrů.

Cizinec z Lotyšska plnil roli kurýra. Do řeči mu moc nebylo. Soud jej poslal do vazby. Bude souzený za podílnictví a násilí proti úřední osobě.

"V případě odsouzení hrozí cizinci trest až do šesti let," upozornil mluvčí libereckých policistů Vojtěch Robovský.