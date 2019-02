Zloděje lákají lyžárny, zmizely komplety za stovky tisíc korun

Desítky lyží a snowboardů už dokázali ukrást zloději v letošní sezóně na horách. Naposledy úřadovali včera ve Špindlerově Mlýně. Škody jdou celkově do statisíců korun, dopadnout zloděje je přitom velmi obtížné.

Pozitivní je snad jen to, že výrazně poklesly krádeže lyží a snowboardů přímo ze svahu. Risk při krádeži odloženého vybavení u bufetů a restaurací, zdá se, už zloději nechtějí podstupovat. Navíc spousta lyžařů už používá zámky na lyže a nebo alespoň jednotlivé části výzbroje nechá několik metrů od sebe a zloději tak krádež ztíží.

Zato lyžařská výzbroj mizí z lyžáren a chodeb ubytovacích zařízení. Většinou jsou lyžárny neuzamčené a to je velkým lákadlem. Jen na Trutnovsku už zloději ukradli nejméně 16 párů lyží, několik snowboardů, to vše mininmálně za 130 tisíc korun.

A o dalších nejméně 12 kompletních setů lyží a několik těch snowboardových za dalších 110 tisíc přišli také majitelé krkonošských půjčoven. Oni totiž nemají zejména u cizinců šanci zkontrolovat si pravost dokladů a na tom pachatelé právě krádeže staví.

Řešením by mohl být postup jednoho majitele z půjčovny z Harrachova. Cizinec, který měl zájem o půjčení několika setů lyží, se mu totiž nezdál, byl prý oblečený spíš do města než na lyže a tak zavolal policii. A to se vyplatilo, policisté totiž zjistili, že jeho doklady nejsou pravé a s největší pravděpodobností krádeži zabránili.

Samozřejmě, že nejde jen o Krkonoše, další případy řeší policisté v Jizerkách, Orlických horách nebo na Šumavě. Jenže dopadnout zloděje je disciplínou velmi obtížnou. Mimo jiné i kvůli tomu, že jde o zboží, kterého se lze lehce zbavit.