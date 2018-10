Zloději posekali louku a ukradli trávu. Balík sena prodají za 2000!

Posekat trávu na 10 hektarech muselo zloději zabrat několik dnů. Louky leží u silnice mezi Prosečí a Borem u Skutče, přesto si zloděje nebo zlodějů nikdo nevšiml. "Muselo to být klasicky posekané, sbalené do senážních balíků. Musel to být někdo ze soukromých zemědělců. Škoda je něco okolo 60 tisíc," popsal Jiří Bláha ze zemědělského družstva Předhradí.

Pro představu - 10 hektarů je plocha velká přibližně jako 15 fotbalových hřišť nebo jako rozloha dvou a půl Václavských náměstí.

Laik si řekně: "Kdo může krást trávu?" Zemědělec ale ví, že tráva, potažmo seno, má pro zvířata cenu stejnou jako pro člověka chleba. "Případ šetříme jako krádež, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody," uvedl policejní mluvčí Jiří Tesař.

Ceny vyšroubovalo extrémní sucho, sklizeň byla letos sotva třetinová a z trávy a sena je nedostatkové zboží. Doposud byly pro zloděje obrovským lákadlem balíky slámy povalující se na loukách a polích.

Vloni a vlastně i ještě letos na jaře stál 300kilogramový balík sena čtyři stovky, letos ho stěží zemědělci seženou za trojnásobek a někde ho dokonce nabízejí i za dva tisíce.

"Meziročně jsme zaznamenali více než pětinásobný nárůst růst ceny u sena i slámy," potvrdila ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.

Seno pro koně nebo další ustájená zvířata u nás ve velkém skupují například Němci. "Údajně Německo podpořilo dotacemi nákup píce na zimu pro své zemědělce. Ti přeplácejí naše pěstitele a vlastně absorbují i ty naše zásoby," dodala Šťasná.

Majitel trávy v Proseči doufá, že chrudimští policisté budou stejně úspěšní jako jejich kolegové ve Strakonicích. Tam dopadli dva zloděje 40t balíků sena, kteří ho ukradli přímo ze zemědělského družstva.