Zloději si o svém lupu vedli deník! Tisíc adres prošetřuje policie

Muž a jeho přítelkyně údajně nastřádali tolik věci, že to kriminalisté sotva vměstnali do dvou kamionů. Například motorek je tolik, že by se z nich dalo udělat muzeum veteránů. A měli si psát i deník o místech, které vykradli. Poznačovali si také svou kořist.



Dva sešity obsahují více než tisíc adres a taky řadu šifer. Co některé zkratky znamenají, u výslechu prozradil sám obviněný. Například písmeno "V" znamenalo prý velký komplex garáží, "M" naopak malý.



Na přelomu roku kriminalisté tvrdili, že zloději sami vykradli 86 garáží, dnes jsou přesvědčení, že to je ještě o 42 víc. Škoda nyní přesahuje tři miliony korun.





Podle vyšetřovatelů kradla dvojice dva roky. Muž je stíhaný ve vazbě, jeho přítelkyně na svobodě. Většina zabavených věcí se už dostala zpět ke svým majitelům. V policejních skladech už zůstává jen odcizené nářadí nebo pneumatiky.

Majitelé objektů přitom zlodějům často sami nahrávají - například nechávají ve vratech zapomenuté klíče, nezamykají nebo mají nekvalitní dveře, které nedoléhají - zloději je pak mohou velice snadno vypáčit.