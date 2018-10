Zlodějinou se neuživí! Nic nezvládl ukrást a ještě se při tom natočil

Mladý muž měl podle informací televize Nova krást na zakázku. Někdo potřeboval kvalitní bezpečnostní kameru a najal si zloděje na špinavou práci.



Ten na zahradu rodinného domu vnikl v noci. Majitel spal, nic nezaregistroval. Jeho pozemek snímalo hned několik bezpečnostních kamer. Ty se snažil mladík odmontovat, ale moc se mu to nedařilo. Asi nevěděl, jak na to a nebyl zřejmě moc zručný. A ani příliš zřejmě nepřemýšlel - při krádeži se totiž navíc sám natočil.



Kamery měl poškodit, když použil hrubou sílu. To mu už asi docházela trpělivost. Pak ještě poblíž terasy našel klíčky. Zkoušel, kam by mohly pasovat. Možná stál o to ukrást aspoň něco. Ale ani to mu nevyšlo a odešel s prázdnou. "Poškozených kamer si v ranních hodinách všiml majitel domu, který okamžitě přivolal policii," řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Policisté požádali majitele domu o přehrání záznamu. A když spatřili zlodějovu tvář, bylo jim vše jasné. Bezpečně ho poznali. Už v minulosti se totiž mladík dostal do křížku se zákonem. Policie ho obvinila z trestných činů porušování domovní svobody a pokusu krádeže.



A protože byl zadržený v posledních třech letech za podobné prohřešky souzen, teď se vězení asi nevyhne. Hrozí mu až tři roky.