Zlodějský gang měl vymakané vybavení! Rušičky, pepř i ježky

Policie dopadla tříčlenný gang, který na východě Čech kradl osobní auta. Pro krádeže používal speciální vybavení. Kriminalisty zaujala hlavně schránka plná kovových ježků na podvozku jejich vozu. Ty by se vysypaly na vozovku v případě, že by je hlídky pronásledovaly.

Výčet vybavení je velmi dlouhý. Muži s sebou měli rušičku GPS signálu, vysílačky nebo sáčky s mletým pepřem, který rozsypávali pro zahlazení stop. Speciální zařízení ovládal také samotný řidič.

V podvozku auta pachatelé měli speciální schránku s třiceti kovovými ježky z ostrého drátu. V případě, že by je pronásledovala policie, řidič by železo rozsypal na silnici a pneumatiky by byly rázem bez vzduchu.

Policisté skupinu už jednou málem chytili při honičce v Hradci Králové. Jenže muži v silném autě dokázali ještě zmizet. Klec spadla v polovině února. Hlídky si všimly auta bez registračních značek, ze kterého vystoupili tři lidé.

Podle kriminalistů muži kradli zejména auta české výroby. Během devíti měsíců ukradli nebo se pokusili ukrást čtrnáct vozů, které si vytipovali na volně přístupných parkovištích v Královéhradeckém kraji a taky na Pardubicku. Odcizená vozidla ukryli. Později je rozebírali na díly, které rozprodávali.

Nepotřebné věci, jako například kabeláž, sedačky a plasty, odváželi na skládku. Identifikační znaky na jednotlivých dílech odstraňovali buď stržením, rozřezáním, nebo je znehodnotili důlčíkem. Původní registrační značky po rozstříhání vyhazovali. Škoda přesahuje čtyři miliony korun, trojice je stíhaná na svobodě.