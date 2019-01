Úkol z matiky dohnal chlapce k zoufalství! Přišla nečekaná pomoc

Policejní operátorka Antonie Bundy zažila nevšední tísňové volání. Na lince se jí ozval malý chlapec, který zněl velmi sklesle. Antonie se hned pokusila zjistit, kde je problém. Po chvilce ostýchání z hocha nakonec vypadlo, že za jeho špatnou náladou stojí početní úloha.



“Měl jsem ve škole špatný den. Dostal jsem domácí úkol, je moc těžký,“ svěřil se chlapec. Antonie se tedy snažila zjistit, v čem spočívá náročnost příkladu. Žák jí nakonec zadání sdělil, jednalo se o sčítání zlomků. Měl zjistit výsledek 3/4 + 1/4.

Záznam telefonátu na tísňovou linku (v angličtině):

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O