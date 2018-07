Žloutenku typu C mají možná tisíce Čechů a ani to nevědí!

Zhruba 50 tisíc Čechů může být infikovaných nebezpečnou žloutenkou typu C. O propuknutí nemoci přitom vůbec nemusí vědět. Nakazit se mohli transfuzí podstoupenou před rokem 1992, protože do té doby se testy na přítomnost viru v krvi nedělaly. Chronická infekce přitom může vést k cirhóze nebo rakovině jater.

Hepatitida typu C je zákeřná nemoc, která nebolí a nemá téměř žádné příznaky. Dříve velmi rozšířená mezi narkomany, dnes ohrožuje zdraví a životy lidí, kteří v uplynulých desetiletích prodělali operaci nebo porod.



"Do roku 1992 se u nás diagnostika žloutenky typu C prakticky neprováděla. Až objevem viru hepatitidy typu C se nám vyčlenila nová skupina pacientů. U těchto lidí se diagnostika provádí v podstatě spíše náhodně," upozorňuje Ivan Macek, lékař infekční ambulance krajské nemocnice ve Zlíně.

Vážně ohrožená je většina infikovaných, stejně jako jejich partneři nebo potomci. K přenosu nemoci z matky na dítě dochází zhruba při každém desátém těhotenství.

"Následkem neléčené žloutenky je samozřejmě dlouhodobé poškozování jaterních buněk a jejich úbytek, kde už játra nefungují tak, jak mají," dodává Macek.

Hepatitida typu C, na kterou dodnes neexistuje vakcína, přitom stojí za každým čtvrtým případem cirhózy a rakoviny jater. Pokud se na infekci přijde, dá se během tří měsíců vyléčit.

Pacientů se žloutenkou za posledních pět let přibylo o desetinu, náklady na jejich léčbu ale stouply o 150 procent. "V loňském roce za ně VZP zaplatila už tři čtvrtě miliardy korun. Přitom nejnákladnější je léčba pacientů s chronickými formami nemocí, především hepatitidou typu C," tvrdí Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

Zjistit, jestli žloutenka typu C ohrožuje vaše zdraví a život, můžete pomocí speciálních krevních testů, které provede či doporučí váš ošetřující lékař.