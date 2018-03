ZMĚNY OD DUBNA: Novinky v přídavcích i v povinné výbavě aut

Automatické hlášení nehody, zápisy do prvních tříd i poslední dny na podání daňového přiznání - věcí, které nás v dubnu čekají, je celá řada. Přečtěte si, co bude jinak, ať pak nejste nepříjemně zaskočeni.

Automatické tísňové volání v autech

Do ostrého provozu se spouští systém automatického tísňového volání. Od prvního dubna mají výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nových modelových řad osobních aut a nákladních vozidel do 3,5 tuny. Tzv. eCall systém byl vytvořen ke zrychlení doby mezi ohlášením, že se nehoda stala, a příjezdem záchranných složek na místo. Tím je možné výrazně eliminovat následky nehody.

"Podle statistik zemře v ČR ročně 5 až 10 lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl. Jedná se především o nehody na málo frekventovaných komunikacích v nočních hodinách. V případě těžkého zranění každá minuta rozhoduje o tom, jak vážné následky bude mít na zdraví účastníka nehody," řekl Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.

Jak to funguje? V autě je instalována jednotka globálního družicového polohového systému s vestavěnou SIM kartou a hlasovým telefonem. Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání a k tomu volá na číslo 112.

Potom už posádka komunikuje s operačním důstojníkem, který posuzuje danou situaci a následně vysílá záchranné složky dle potřeby. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu při telefonickém spojení nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc.

Zápisy do 1. tříd

Od 3. do 30. dubna se na všech základních školách v Česku budou konat zápisy děti do prvních tříd. Letos k zápisu přijde více než 108 tisíc dětí - z toho 84 300 šestiletých, 700 pětiletých a přes 23 000 sedmiletých a starších. Z původního lednového termínu byly zápisy přesunuty na duben už v loňském roce.

"Ve vývoji předškolních dětí je velmi znát každý měsíc navíc. Více času proto pomůže také rodičům, kteří pro své dítě zvažují například odklad," říká k posunutí zápisů náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

K zápisům tak přijdou letos rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Pokud ale dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to rodič, může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí být přiloženo jak posouzení příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vyhněte se frontám na úřadě

Od letošního roku se změnil způsob dokládání příjmu u žádostí o sociální podporu. Změna právní úpravy se týká především přídavku na dítě a příspěvku na bydlení. U přídavku na dítě došlo ke změně rozhodného období. Místo ročních příjmů je třeba každé čtvrtletí dokládat příjmy za předchozí kvartál. V případě příspěvku na bydlení se zpřesnil výčet nákladů na bydlení a každé čtvrtletí tak Úřad práce (ÚP) musí přezkoumat, zdali nárok na dávku či výši příspěvku trvá.

V praxi to pro příjemce těchto dávek nebo ty, kteří o ně chtějí požádat, znamená, že se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP. Po zkušenostech z ledna letošního roku, kdy byl nápor klientů značný, očekává ÚP i začátkem dubna vyšší počet příchozích. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva ÚP není vždy nutná.

"Doporučujeme klientům nespěchat na ÚP hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Žádosti mohou podávat kdykoli během celého měsíce, v tomto případě dubna. A o dávku je možné požádat až tři měsíce zpětně," upozorňuje generální ředitelka ÚP Kateřina Sadílková.

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. Vyplněnou žádost je možné odevzdat přes podatelnu ÚP nebo zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. ÚP taky nabízí možnost objednat se na určitý termín.

