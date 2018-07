ZMĚNY OD SRPNA: Půjčky za hubičku i zvyšování mezd o tisíce!

Levné půjčky pro mladé, vyšší povolená rychlost na dálnicích v Rakousku nebo třeba poslední šance pro podnikatele, aby odevzdali přehled o příjmech a výdajích - to všechno s sebou přináší měsíc srpen. Je toho ale ještě daleko víc! A někteří si dokonce přijdou na slušné peníze.

Levné půjčky pro mladé

Od 15. srpna mohou mladí lidé žádat o levné půjčky na bydlení. Stát půjčí mladým rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení až dva miliony korun. Úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech 25 let.

Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, v případě stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka stanovena na dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku.

Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let. Ve výjimečných případech, jako například při závažné nemoci, je doba splácení prodloužena na 25 let. Bonusem je odečet 30.000 korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěrového vztahu.

Modernizace Lítačky

Pražané si už brzy nebudou muset kvůli kuponu na MHD pořizovat zelenou Lítačku. Jízdenku si budou moci nahrát třeba na platební kartu, ISIC nebo na In Kartu Českých drah. K dispozici bude také mobilní aplikace, pomocí které bude možné jízdní zaplatit. Velkou výhodou je, že kupón se na kartu nahraje automaticky, odpadne tedy nutnost aktivovat ho ve validátoru.

Předpokládaný termín spuštění celého systému v testovacím provozu je k polovině srpna. Konečný termín závisí podle mluvčího společnosti ICT Vladimíra Bláhy, která Lítačku provozuje, na průběhu testování celého systému a jednotlivých odbavovacích zařízení ve vozidlech

"Nový systém zcela mění architekturu celého odbavení a je založen na propojování systémů a digitalizaci. Nově již veškeré informace nebudou ukládány na samostatnou kartu, ale budou přenášeny do kontrolních zařízení. Co se týče samotných nosičů, cestující pro cestování v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji se budou moci rozhodnout pro používání karty Lítačka, nebo si vybrat z dalších typů nosičů. Těmi budou bankovní bezkontaktní karty Visa a Mastercard, a nebo In Karta ČD, na kterou si budou moct cestující Lítačku rovněž nahrát," přiblížil Bláha.

Na dálnicích v Rakousku rychleji

Na dvou úsecích rakouské dálnice A1 bude od srpna povoleno jezdit rychlostí 140 km/h. Jedná se o test, který by měl trvat jeden rok. Experti budou v daných úsecích měřit například kvalitu ovzduší, hlučnost či počet dopravních nehod. V příštím roce by pak ministerstvo dopravy mělo rozhodnout o tom, zda vyšší limit bude zachován, případně i rozšířen i na další dálnice.

Konkrétně se jedná o přibližně 88 kilometrů dálnice mezi městy Oed a Melk v Dolním Rakousku a 32 kilometrů mezi Haidem a Sattledtem v Horním Rakousku, a to v obou směrech. Začátek a konec úseku s vyšší povolenou rychlostí bude označen speciálními dopravními značkami.

Prodavačky dostanou přidáno

Zaměstnanci obchodního řetězce Penny Market se mohou od srpna těšit na zvýšení platu. Nástupní mzda bude místo dosavadních 18 tisíc hrubého činit 20 tisíc korun. Stávající zaměstnanci si polepší nejméně o dva tisíce korun.

Penny Market zvyšoval mzdy v loňském roce dvakrát, potřetí pak letos v březnu. Podle jednatele společnosti je automatické zvyšování mezd zaručeno každý rok.

Novinka v Tescu

Ve všech prodejnách v Česku, které provozují internetový prodej, se mohou těšit zákazníci na příjemnou novinku. Služba Klikni+Vyzvedni sice funguje už několik let, teď se ale rozšíří i do dalších obchodů. Princip je jednoduchý – zboží si objednáte na internetu a ve vybrané prodejně si ho následně vyzvednete. Ideální, pokud jedete třeba na dovolenou a do obchodu si odskočíte po cestě.

Nezapomeňte na podání přehledů

Pokud jste podávali daňové přiznání v prodloužené lhůtě, posunuli jste si také termín, do kterého je nutné zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. Nejzazším termínem je 1. srpen. Doplatit pojistné je potom potřeba nejpozději do 9. srpna.

V případě zpoždění se nemusíte hned obávat sankcí. Pojišťovna i ČSSZ vás upozorní, že jste přehled nepodali. Pokud byste ale ani potom nereagovali, může dostat od pojišťovny pokutu až 50 tisíc, od ČSSZ 20 tisíc korun.

Hlasování o letním čase

Od začátku července se mohou občané Evropské unie vyjádřit ke každoročnímu přechodu na letní čas. Pokud i vám vadí neustálý posun o hodinu tam a zpět, můžete to skrze dotazník dát vědět. Komise se ke kroku rozhodla na základě výzvy Evropského parlamentu z letošního ledna. Úkol zněl jasně - vyhodnotit přínosy a rizika střídání dvou časů a případný návrh k ukončení této praxe.

K debatě je možné vyjádřit skrze dotazník na české verzi webu Evropské komise, a to do 16. srpna. Případné rozhodnutí o zrušení či zachování střídání času se podle europoslanců musí vztahovat na všechny členské státy.

Jízdné pro seniory zdarma a nové nádraží

Senioři v Kutné Hoře budou moci od srpna cestovat městskou autobusovou dopravou zcela zdarma. Týká se to všech lidí starší 70 let. Radní tímto krokem reagovali na tarify integrované dopravy ve Středočeském kraji i okolních městech, kde si důchodci už bezplatného jízdného užívají.

Na příjemnou novinku se mohou těšit také v Blansku. Tam od začátku srpna začne plně sloužit nové autobusové nádraží. Stálo bezmála 54 tisíc korun. Budou z nich znovu odjíždět také autobusy městské hromadné dopravy.