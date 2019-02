Změny od února: Dražší plyn, jiné jízdenky ČD i otevření nových pošt

Možnost větší těžby dřeva, zvýšení ceny plynu od ČEZ, zákaz kožešinových farem nebo zavedení ověřování pravosti vydaných léků. Na to všechno by se měli lidé v únoru připravit. Podívejte se, jaké změny nás v následujícím měsíci čekají.

Zákaz kožešinových farem

Od 1. února začne platit zákaz provozu kožešinových farem. Novelu schválila Sněmovna v roce 2017. Ze zákazu mají radost především ochránci zvířat, podle kterých už nebudou zvířata zbytečně zabíjena. Majitelé kožešinových farem však stejnou radost nesdílí. Všechna zvířata musela zkožkovat, aby tam žádné už nezůstalo. Dále je čekají velké ztráty, které by jim měl zaplatit stát. Odškodnění však podle farem není dostačující. Zákaz se týká celkem devíti kožešinových farem v České republice.

Jízdenky Českých drah

Od února České dráhy zavádí nové názvy jízdenek, a to Flexi, Vázaná a Flexi zvýhodněná. Tyto jízdenky nahradí dosavadní tarifní nabídky. Cílem je usnadnit lidem nákup a také zjednodušit systém. Nejvýhodněji by pak mohli jezdit cestující, kteří mají slevovou aplikaci na In Kartě, nebo ti, kteří jízdenky kupují s předstihem. Na typy jízdenek se podívejte na webových stránkách Českých drah.

Těžba dřeva

Od února Lesy České republiky zvýší množství těžby dříví. Lidé si mohli sami pokácet a odvézt 30 kubíků dřeva. Od nového měsíce to bude až 200 kubíků. Další novinkou bude také prodej až 50 kubíků kvůli přeplněným skladům kalamitního dříví. Těch je po republice celkem 25. Samovýrobce může dřevo vytěžit a koupit na základě smlouvy s Lesy ČR. V ní jsou dále obsaženy části týkající se vlastní odpovědnosti při zpracování dříví a bezpečnosti. Stromy pro zájemce pak určí pověření pracovníci.

Prověřování pravosti léků

Od 9. února by mohla začít platit novela, na základě které by lékárníci pravděpodobně museli ověřovat pravost vydaných léků. Ovařování se bude týkat vakcín pro povinné i nepovinné očkování. Podle České lékárnické komory je současná bezpečnostní kontrola dostatečná. Zatím se také neměl v českých lékárnách objevit ani jeden padělek léčivého přípravku. Novela by mohla také zvýšit administrativu.

Nové pošty

Od 1. února vznikne 14 nových provozoven pošt Partner, které jsou alternativou pošty, avšak jsou provozovány třetí osobou, nikoli Českou poštou. Tyto pošty poskytují veškeré základní služby, ať už se jedná o příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, výplatu důchodu nebo prodej poštovních cenin a zboží. Přehled nových pošt najdete na webových stránkách České pošty.

Zdražení plynu ČEZ

Od 1. února by se měli zákazníci ČEZ připravit na zdražení všech nabízených produktů. Nejvíce si pak připlatí u ceníku Smlouva na dobu neurčitou, kde místo 680 lidé zaplatí 850 Kč/MWh (bez DPH). Dále se zvýší cena stálého platu ze 40 na 109 Kč za měsíc (bez DPH). Informoval tzbinfo.

Výstava 100 let československé koruny

Česká národní banka si připravila řadu novinek v souvislosti s oslavami 100 let od vzniku české koruny i pro letošní rok. Od 1. února bude na Pražském hradě otevřena výstava 100 let československé koruny, která potrvá až do neděle 28. dubna 2019.

Nové podmínky Sazkamobilu

Změnu si od prvního února pro zákazníky připravil operátor Sazkamobil, který má nové všeobecné obchodní podmínky. Pokud klient vyčerpá předplacený datový objem, nebude mu zpomalet na rychlost stahování 32 kbit/s, ale jeho data se rovnou zastaví. Na platný ceník se mohou lidé podívat na webových stránkách Sazkamobil.

Konec platnosti starých dálničních známek

Od 1. února smíte na dálnici vyjet jen s dálniční známkou na rok 2019. Ty budou letos modré. Ty loňské nejenže už neumožňují najet na dálnici, je potřeba je sundat i v případě, že po dálnicích nejezdíte.

