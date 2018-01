ZMĚNY OD ÚNORA: Startuje otcovská, pošta znovu zdražuje

Tatínkové se po letech slibů konečně dočkají placené dovolené po narození miminka. O tzv. otcovskou mohou poprvé žádat od 1. února. Není to ale jediná změna, která nás od příštího měsíce čeká. A ne všechny budou tak příjemné.

Otcovská dovolená

Aby mohli tatínkové zůstat v prvních týdnech po porodu doma a mohli pomoci partnerce s péčí o novorozence, zavedl pro ně stát novou dávku. Na tzv. otcovskou mohou nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte.

Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Zaměstnanci o dávku žádají u svého zaměstnavatele, OSVČ ji pak budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení.

Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také muž či žena, kteří pečují o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (adopce, pěstounství), pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Změna operátora bude snadnější

Přenést si stávající telefonní číslo k jinému operátorovi bude snadnější. Zatímco dnes trvá vyřízení výpovědi až 30 dní a převod čísla k novému operátorovi další čtyři, nově bude celá záležitost trvat maximálně 10 dní. Operátorům to ukládá novela zákona o elektronických komunikacích. Pokud podáte výpověď bez požadavku na přenesení čísla, zůstává lhůta nadále 30denní.

Novinky také nastávají v systému prodlužování smluv na dobu určitou. Operátor bude muset zákazníka o blížícím se konci smlouvy informovat nejdříve tři měsíce a nejpozději jeden měsíc před koncem smlouvy. Pokud zákazníkovi stávající podmínky vyhovují, musí prodloužení odsouhlasit. Pokud to neudělá, automaticky se mu smlouva prodlouží na dobu neurčitou. A to znamená i zvýšení měsíčního paušálu. Dříve musel zákazník prodloužení sám odmítnout, nikdo ho na něj neupozorňoval, jinak se smlouva prodloužila o další dva roky.

Za služby pošty si připlatíme

Česká pošta od února zvyšuje cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč. Cena doporučeného psaní vzroste o šest korun na 44 Kč. Balíky o hmotnosti do dvou kg nezdraží. Pošta zdražení odůvodňuje snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních služeb.

Pošta naposled zvyšovala cenu známky pro vnitrostátní doručování v roce 2016, kdy její cena stoupla o tři koruny na 16 Kč. Ve stejném roce se zvyšovala i cena doporučeného dopisu. Loni pošta zdražila posílání doporučených a cenných balíků po ČR i do zahraničí.

Zlevnění plynu

Zákazníci společnosti innogy se mohou těšit na příjemný finanční bonus. Od února se totiž snižují ceny zemního plynu pro zákazníky se základním ceníkem Standard v průměru o 4,5 procenta. Zákazníci zlevnění pocítí ve formě prémie ve výši 1200 korun, kterou jim společnost započte do faktury.

V Plzni si připlatí za parkování

V Plzni se od února rozšíří zóna placeného státní. Za parkování se nově bude platiti v ulicích západně od Klatovské ulice směrem k Centrálnímu autobusovému nádraží. Jedná se o ulice Kollárova (úsek Palackého ulice – Karlova), Budilova, Tovární, Divadelní, Kovářská, Poděbradova (úsek Kovářská – Karlova), U Tržiště, Husova (úsek kardinála Berana – Karlova) a Tylova (úsek Klatovská – kardinála Berana). Dané ulice spadají do parkovací zóny F.

Za hodinu stání v dané zóně zaplatíte 10 korun. Předplatitelská karta pro rezidenty vyjde na 700 korun za rok. Časový úsek placeného parkování je stejný jako v ostatních zónách placeného stání, tedy od 7 do 19 hodin. Bezplatné parkování v této lokalitě je možné na parkovišti pod autobusovým nádražím v Kotkově ulici.

Balíčky Vodafone Pass se zpoplatní

V loňském roce Vodafone představil balíčky, ve kterých vám vybrané aplikace nespotřebovávaly mobilní data. O Vánocích potom tyto balíčky nabízel za sníženou cenu nebo zcela zdarma. Jenže pozor, tato akce k poslednímu lednu končí a balíčky budou nadále zpoplatněny. Pokud už tyto služby dál využívat nechcete, nezapomeňte si je deaktivovat.

Poslední šance na podání přihlášky na VŠ

Pokud letos maturujete a chcete pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo si prostě jen chcete doplnit vysokoškolské vzdělání, čas na podání přihlášky máte na většině vysokých škol jen do konce února. Přihlášku dnes už můžete ve většině případů podávat elektronicky. Nezapomeňte, že za každou přihlášku musíte zaplatit administrativní poplatek, a to také do konce února. Kdy končí termíny pro podání přihlášek na jednotlivé vysoké školy, se podívejte ZDE.

Startuje Robinsonův ostrov

Už od února se můžete těšit na novou řadu dobrodružné reality show Robinsonův ostrov. Startuje 5. února a diváci jej budou moci sledovat každé pondělí ve 21:15 a středu ve 21:35 na Nově! Devatenáct odvážných bude bojovat o titul českého Robinsona a pohádkovou výhru 2 500 000 Korun.